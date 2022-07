Neusäß

vor 35 Min.

Wohnen neben der Uniklinik: Die ersten Planungsschritte sind gemacht

An der Uniklinik entsteht derzeit die medizinische Fakultät. Ganz in der Nähe könnten in Neusäß in den kommenden Jahren Wohnungen für Studenten entstehen.

Plus Auf den Weg gebracht hat die Stadt Neusäß die Planung für das Gebiet nahe der Uniklinik, wo früher Drexl und Ziegler war. Später könnte dort ein Studentenwohnheim entstehen.

Von Angela David

Um den Bau einer Appartementanlage für Studenten zu ermöglichen und das Gebiet rund um den Helen-Keller-Weg in Neusäß sinnvoll zu entwickeln, haben sich Bauverwaltung und der Planungsausschuss in den vergangenen Monaten mit der städtebaulichen Entwicklung des Areals "Helen-Keller-Weg" befasst, das nur wenige Gehminuten vom neuen Medizincampus und der Uniklinik entfernt liegt. Nun ist man in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses der Aufstellung eines Bebauungsplans ein gutes Stück näher gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen