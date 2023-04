Young Stage begleitet den "Kleinen Prinzen" auf seinem Weg

Immer wieder präsentiert die Talentschmiede "Young-Stage" ihren Nachwuchs in großen Bühnen-Shows. Diesmal erzählen sie in Neusäß die Geschichte des "Kleinen Prinzen".

Songs, Spielszenen, Tanz und rockende Band: Mit ihren Shows sind die Darstellenden von "Young Stage" unter dem Schlagwort "That's Entertainment" in jeder Spielzeit ein fester Bestandteil des Programms der Stadthalle Neusäß. Diesmal befasst sich die Bühnen-Talentschmiede des Großraums Augsburg mit einem Stück Weltliteratur. In der neuen Show geht es mit dem "Kleinen Prinzen" auf große Reise durch die Welt der Erwachsenen. Doch wird die Geschichte neu erzählt.

Das Konzept, die Regie und die Choreographie entwickelt hat Daniel Zaboj, die musikalische Leitung liegt bei Elisabeth Haumann. "Wir tauschen uns aus", erklärt Elisabeth Haumann im Gespräch mit unserer Redaktion. "Ich gebe Daniel einen roten Faden von Liedern, Songs und Arien, die wir erarbeiten." Zaboj wiederum habe vorgeschlagen, die Musik für eine neue Version der Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry zu verwenden. Daher bietet "Young Stage" in "Kleiner Prinz ganz groß" keine Nummernrevue, sondern eine Geschichte mit Handlung und vielen musikalischen Szenen.

Akteure von zehn bis 25 Jahren singen, tanzen und spielen in Neusäß

Seit 13 Jahren lernen schon Theaterbegeisterte bei Young Stage, wie sie sich professionell auf der Bühne präsentieren. Das Alter der beteiligten Akteure und Akteurinnen reicht von zehn bis 25 Jahren. "Es sind diesmal wieder Leute aus der Anfangszeit mit dabei, die gemeinsam mit den Jüngeren agieren, die von ihrer Erfahrung profitieren", erklärt Elisabeth Haumann. Die ganz Kleinen sind diesmal nicht mit dabei. "Aufgrund der Osterferien hat sich das organisatorisch nicht machen lassen."

Elisabeth Haumann sieht neben dem Spaß am niveauvollen Theaterspielen auch weitere Vorteile in der Arbeit an einer solchen großen Produktion: "Bei uns stammen die Mitwirkenden aus verschiedenen Nationen und haben auch unterschiedliche Schul- oder Ausbildungsniveaus." Beim Proben lernten sie, respektvoll miteinander umzugehen, künstlerische Arbeit verbinde die Beteiligten. "Aber selbstverständlich muss es auch jemand geben, der das Sagen hat und das große Ganze nicht aus den Augen verliert", meint sie augenzwinkernd. Hier sehen Regisseur und musikalische Leiterin ihre Aufgabe – "stillschwiegend führen, sodass sich die Darstellenden mitgenommen fühlen", fasst Haumann dies zusammen.

Ricarda Riemann links) geht mit der musikalischen Leiterin von "Kleiner Prinz ganz groß", Elisabeth Haumann, einen Song durch. Foto: Marcus Merk

Die Bühnenschule bildet in verschiedenen Sparten aus, davon sind in Neusäß einige in das Stück und die Handlung integriert. "Sie erhalten aber auch Raum, um eigene Akzente zu setzen." Insgesamt erzählen 35 Mitwirkende die Geschichte auf der Bühne. Hinzu kommen dann noch eine Drummer Group von und mit Peter Granetzny, die Tanz- und Ballettakademie Daniel Zaboj sowie die Band ABYSS unter dem Bandleader Markus Guth. "Diesmal ist unter unseren Musikstücken auch ein Tango von Astor Piazzolla mit originaler Akkordeonstimme mit dabei", verspricht Elisabeth Haumann. Weiter gibt es viele bekannte Musikstücke, darunter auch den "Earth Song" von Michael Jackson – selbstverständlich mit passender Tanzchoreographie.

Zu sehen ist "Kleiner Prinz ganz groß" am Samstag, 22. April, um 19 Uhr in der Stadthalle Neusäß. Karten für 25 Euro oder 20 Euro (Schüler bis 14 Jahre) gibt's beim Kartenvorverkauf der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, oder unter kartenvorverkauf@neusaess.de.