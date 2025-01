Zeugen beobachten Fahrraddiebe in Westheim

Auf frischer Tat ertappt wurden laut Polizei drei Männer, die sich an einem versperrten Fahrrad in Westheim zu schaffen machten. Demnach beobachteten Zeugen die drei Unbekannten am Dienstag gegen 22 Uhr am Abstellplatz des Westheimer Bahnhofs. Als die Diebe bemerkten, dass sie ertappt worden waren, floh einer zu Fuß, die anderen beiden liefen zu einem Auto und suchten das Weite, berichtet die Polizei.

Wenige Minuten später fielen die Täter mit ihrem Fahrzeug in der Hauptstraße durch ihre langsame Fahrweise auf, weshalb ein 19-jähriger Mann das Auto überholte. Hierbei bremste der Fahrer den 19-Jährigen durch riskante Fahrmanöver aus. In einer Seitenstraße hielten beide Autofahrer dann schließlich an. Als sich der Fahrer des Tatfahrzeuges aber sehr bedrohlich vor dem 19-Jährigen aufbaute, fuhr dieser weiter. Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist bekannt, heißt es im Bericht der Polizei. Derzeit laufen die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. (kinp)