Zeugin beobachtet auf Neusässer Parkplatz eine Unfallflucht

Nach einem Zusammenstoß auf einem Supermarkt-Parkplatz in Neusäß bringt der Hinweis einer Zeugin schnelle Aufklärung.

Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei geholfen, in Neusäß eine Unfallflucht schnell aufzuklären: Der 37-jährigen Frau hat es eine 35-jährige Autobesitzerin zu verdanken, dass sie nicht auf einem Unfallschaden sitzen bleibt.

Die Zeugin beobachtete laut Polizei gegen 8.30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz, wie ein geparkter Wagen von einer älteren Frau angefahren wurde. Die 37-Jährige sprach die Frau zwar nicht an, überprüfte aber später, ob diese einen Zettel mit ihren Personalien am angefahrenen Auto hinterlassen hatte. Als die Zeugin feststellte, dass dies nicht der Fall war, berichtete sie der Autobesitzerin von dem Vorfall. Da sie das Kennzeichen notiert hatte, konnte die Polizei die Unfallverursacherin, eine 82-jährige Frau, leicht ermitteln. An beiden Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (kar)

