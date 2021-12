Neusäß

vor 16 Min.

Zu wenig Besucher: Das Titania in Neusäß hat nun Montag bis Mittwoch zu

Plus Seitdem auch Geimpfte und Genesene vor dem Besuch einen Test machen müssen, sinken die Besucherzahlen drastisch. Das Neusässer Bad zieht Konsequenzen.

Von Angela David

Erst zum Testen, dann ins Schwimmbad oder in die Sauna – das machen die wenigsten. Denn Testtermine sind derzeit schwer zu kriegen und so erfordert ein Besuch im Schwimmbad einiges an Vorausplanung. Deshalb verzeichnen die Bäder in unserer Region seit der 2Gplus-Regelung einen drastischen Besucherrückgang. Seit auch Geimpfte und Genesene an der Kasse einen negativen Schnelltest vorweisen müssen, scheuen viele den Aufwand. Auch im Titania in Neusäß gingen die Besucherzahlen in den vergangenen drei Wochen deutlich zurück. Nun zieht die Stadt Neusäß Konsequenzen und reduziert die Öffnungszeiten.

