Zugausfälle wegen Bauarbeiten: Fahrgäste müssen Busse nutzen

Die Bahn tauscht bei Westheim Gleise und Weichen aus. Das führt im Mai zu starken Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Gessertshausen.

In der vergangenen Woche hatte das Bahnunternehmen DB InfraGo von Bauarbeiten im Bahnhof Westheim zwischen dem 29. April und dem 16. Mai berichtet. Jetzt steht fest: Wegen der Bauarbeiten werden zwischen dem 2. und 12. Mai auf der Strecke zwischen Augsburg und Gessertshausen, teilweise auch bis Dinkelscherben, sämtliche Nahverkehrszüge des Anbieters GoAhead ausfallen. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Stattdessen fahren Busse. Auch die Züge der Bayerischen Regio Bahn ( BRB) sind betroffen, dort werden die Auswirkungen gerade noch geprüft.

Betroffen sind während dieser zehn Tage sämtliche Verbindungen RB86 zwischen Dinkelscherben und Augsburg sowie die Linie RE9 zwischen Gessertshausen und Augsburg. Die Züge aus Ulm fahren in dieser Zeit nur bis zum Bahnhof in Gessertshausen, ab dort fahren Busse. Teilweise fährt dieser Schienenersatzverkehr alle Unterwegsbahnhöfe an, andere Busse fahren direkt zum Hauptbahnhof nach Augsburg. Jene Züge, die auf der Linie RB86 nur zwischen Dinkelscherben und Augsburg verkehren, starten gar nicht erst, sondern werden direkt durch Busse ersetzt. Dasselbe gilt für die Gegenrichtung.

Bauarbeiten am Bahnhof Westheim: Fernverkehrszüge werden teilweise weit umgeleitet

Auch der Fernverkehr ist betroffen, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Dort gibt es Einschränkungen von Donnerstag, 2. Mai, ab 22 Uhr bis Montag, 13. Mai, 5 Uhr. In dieser Zeit werden die Züge der zweistündlichen IC/ICE-Linie Karlsruhe - Stuttgart - Augsburg - München zwischen Ulm und Augsburg umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit zwischen Ulm und München um rund 40 Minuten. Es kommt zu abweichenden Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Dies betrifft auch einige Züge anderer Linien in den Nachtstunden. Die restlichen Züge können auf dem Regelweg fahren. Laut Deutscher Bahn werden die angepassten Informationen in die Auskunftssysteme des Unternehmens eingearbeitet.

Um rechtzeitig zu den üblichen Ankunftszeiten der Züge am jeweiligen Zielbahnhof zu sein und Anschlüsse zu garantieren, werden laut Go-Ahead die Abfahrtszeiten teilweise stark nach vorn verlegt. So startet unter anderem ein Morgenzug von Gessertshausen statt um 7.42 Uhr bereits um 7.14 Uhr als Bus in Richtung Diedorf, Neusäß und Augsburg. Das könnte in einigen Familien für morgendliche Aufregung sorgen, da genau in diesen Tagen Abiturprüfungen an den Schulen stattfinden. Informationen zu den baubedingten Einschränkungen bei der DB gibt es stets auch unter https://bauinfos.deutschebahn.com/. Die Bahn tauscht im Bahnhof Westheim Gleise und Weichen aus, um nach eigenen Angaben den Bahnbetrieb aufrechterhalten zu können.