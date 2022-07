Zukunft des Jugendmusikwettbewerbs in Neusäß ist offen

Ein Jahr mit Musiksommer bedeutet in Neusäß auch eine Auszeichnung für Nachwuchsmusiker. Doch in diesem Jahr war es anders. Das ist der Grund.

Ein Sommer, der nach dem üblichen Turnus in Neusäß ganz anders gefeiert werden sollte als es nun geschieht, das ist der Juli 2022. Musiksommer, Kultur im Park als kleines Stadtfest und weitere Sommernächte beleben das kulturelle Leben der Stadt, vor allem auch, weil es die aktuellen Corona-Regeln zulassen. Üblich wäre stattdessen allein der Musiksommer gewesen und mit ihm der Jugendmusikwettbewerb. Dieser fiel allerdings aus und noch ist unklar, wann es ihn wieder geben wird.

Warum das so ist, wollte die Fraktion der Grünen im Stadtrat nun im zuständigen Ausschuss für Kultur, Bildung, Soziales und Sport wissen. Die Antwort gab die aktuelle Leiterin des Kulturbüros, Anneli Bronner. Und die hängt ganz stark mit der Corona-Pandemie zusammen. "In Neusäß planen wir immer in den Jahren des Musiksommers auch mit dem Jugendmusikwettbewerb", erläuterte sie im Anschluss an die Sitzung. Weil der Rhythmus in normalen Zeiten schon früh klar ist, wird dieser Wettbewerb bereits im Oktober des Vorjahres ausgeschrieben, damit sich die Musikschülerinnen und -schüler mit ihren Dozenten und Familien langfristig vorbereiten können. "Das war aber im Oktober 2021 nicht möglich", so Bronner.

Entscheidung zum Neusässer Wettbewerb soll später fallen

Denn damals wusste man noch gar nicht, wie sich der Sommer 2022 darstellen würde. Erst im März dieses Jahres wurde schließlich das Programm für den jetzigen Sommer zusammengestellt - für die Vorbereitung des Jugendmusikwettbewerbs war es da einfach zu spät. Denn die Prüfungen dazu finden normalerweise bereits im Mai statt. Ähnlich sieht es bislang auch für das kommende Jahr aus. Noch ist nicht absehbar, wie sich die Pandemie und das Feiern in den Sommern von Neusäß entwickelt. Bürgermeister Richard Greiner schlug dem Ausschuss deshalb vor, die Entscheidung erst im September auf der nächsten Sitzung des Ausschusses zu treffen.

Eine positive erste Bilanz des Projekts der Vereinslotsen in der Stadt zog zudem der Verantwortliche, Norbert Graßmeier, auf der Sitzung. Das Projekt soll fortgeführt werden.

