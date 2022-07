Zum Schluss des Neusässer Musiksommers wird es romantisch

Ein Trio sorgte zum Ende des Neusässer Musiksommers mit klassischen Stücken und Filmtiteln für Begeisterung.

Musik an vielen Orten der Stadt hat der Neusässer Musiksommer über Wochen geboten. Die Veranstaltungsreihe ging nun zu Ende mit einem Konzert der Stadtkapelle am Kobel und einem Abend in der Stadthalle unter dem Titel "Romantische Sternennacht".

Angela Rossel, Violine, Laurence Gien, Bariton, und Stephanie Knauer am Flügel boten an diesem heißen Sommerabend in der wohltemperierten Halle ein Konzert mit einem ersten Teil, der Stücke von großen Komponisten beinhaltete. Mit dem von Chaplin komponierten Song "Smile", berühmt durch unter anderem Net King Cole, gaben die drei renommierten Musiker das passende Motto für den Abend vor, alles mit einem Lächeln zu verbinden. Mozarts Canzone Don Giovannis an Zerlina, ihm die Hand zu reichen und ans Fenster zu folgen, begeisterten das Publikum auf Anhieb. Dvoraks "Slavonic Fantasy", bearbeitet von Kreisler, lieferte gehörigen Schwung dazu. Wagners "Abendstern", im Verbund mit Richard Strauss "Morgen" und Elgars "Salut d' amour", ließ die Herzen höherschlagen. Mit der passenden "Meditation" aus Massenets Oper Thais, kundig erläutert von Gien, entließen die drei Musiker die Zuschauer in die Pause.

Bekannte Melodien aus Filmen waren in Neusäß zu hören

Mit "Parla piu Piano" von Nino Rota, einem der größten Filmmusikkomponisten, glitt das Publikum sanft ("Speak Softly Love") geführt von Stephanie Knauer und Angela Rossel hinüber zum zweiten Thema, der Filmmusik. Astor Piazolla nahm den Faden der sehnsüchtigen Töne auf mit "Oblivion". Gien erläuterte den Hintergrund des Songs "Bei mir bist Du schön".

Zum Abschluss des Musiksommers Neusäß fand außerdem eine Serenade am Kobelkreuz Westheim statt. Foto: Marcus Merk

In Träumereien kam das Publikum von der Violine verführt bei "Fly me to the moon, and let me play among the stars" und bei Mancinis "Moon River" aus Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn, der den Oscar als bester Filmsong erhielt. Mit Cole Porters Bekenntnis "Where is the life that I led" aus Kiss me Kate und dem populären Tango "Por una cabeza" führten die Musiker das Publikum aus der Traumwelt zurück auf den Boden. Nach stürmischem Applaus für Gesang, Moderation, wie elegantem Klavierspiel und teils mitreißender, teils dahinschmelzender Violine entließ die Truppe die Zuhörer mit Rossinis so fetzigem wie witzigem Katzenduell, "Duetto buffo die due gatti" in eine wunderbare Sommernacht.

Beim Kobelfest wird die Schubertmesse zu hören sein

Zwar ist der Musiksommer zu Ende, doch auf Musik und Unterhaltung müssen die Neusässerinnen und Neusässer auch am kommenden Wochenende nicht verzichten. Beim Kobelfest am Samstag, 30. Juli, wird die Schubertmesse an der Kobelkirche in Westheim aufgeführt. Das Fest beginnt um 11.30 Uhr mit der "Altenauer Tanzlmusi" und der "Reindleralm Musi". Veranstalter sind die Soldaten-Kameradschaft Steppach, der Kobelschutzverein und die Genuss- und Traditionsfreunde Schmuttertal. (mit kar)