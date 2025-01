Zum Start der Sternsingeraktion: Bunte Gäste im Rathaus Neusäß

An diesem Wochenende werden wir zahlreiche als Sternsinger verkleidete Kinder an die Türen der Haushalte in Landkreis Augsburg klopfen, um den Segen für das beginnende Jahr zu verteilen und Spenden für Kinder in aller Welt zu sammeln. Im Rathaus in Neusäß waren die Sternsinger aus der Pfarreiengemeinschaft Neusäß bereits zu Gast. Zuvor erhielten sie selbst für ihr anstehendes Wirken als Sternsinger den Segen durch Pfarrer Stephan Spiegel, ebenso die Segenssprüche, die sie über den Türen der Neusässer Bürgerinnen und Bürger anbringen werden. Wilhelm Kugelmann, Zweiter Bürgermeister der Stadt Neusäß, empfing die bunte, von Sternen begleitete Königs-Schar gemeinsam mit ihren ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleitern im Foyer des Rathauses. Er lobte deren Engagement und bekräftigte: „Ihr macht mit eurem Tun die Welt ein Stück besser!“ Die Sternsingeraktion als weltweit größte Solidaritätsaktion steht 2025 unter dem Motto „Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte“. (AZ)

Andrea Faber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis