Neusäß

vor 47 Min.

Zur Stelle, wenn es brennt: Feuerwehren üben in Neusäß für den Ernstfall

Aus einem Steinmetzbetrieb in Neusäß steigt Rauch auf: Das war das Szenario bei einer groß angelegten Übung in Neusäß.

Plus Aus einem Steinmetzbetrieb steigt Rauch auf, innerhalb kurzer Zeit rücken etliche Einsatzfahrzeuge an. Die Übung zeigt: Wenn es darauf ankommt, sind die Feuerwehren in Neusäß bereit.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek Artikel anhören Shape

An der Tankstelle und der gegenüber liegenden Autowaschanlage wird es plötzlich laut. Am Samstagnachmittag heulen Sirenen auf. Kurz darauf rollen etliche Feuerwehrfahrzeuge an. Immer mehr Löschzüge und Feuerwehrfahrzeuge rasen mit Blaulicht über die Umgehungsstraße in Richtung des Neusässer Gewerbegebiets. Im dort befindlichen Steinmetzbetrieb steigt Rauch auf. Was war geschehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen