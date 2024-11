Zusammenstoß an der Neusässer Umgehungsstraße

Zwei Autos sind am Donnerstag gegen 9.50 an der Umgehungsstraße in Neusäß zusammengestoßen, als ein 61-jähriger Autofahrer laut Polizeibericht von der Boschstraße nach links in die Nord-Süd-Spange in Fahrtrichtung Autobahn einbog und dabei die Vorfahrt eines 59-jährigen Autofahrers missachtete. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. (dav)

