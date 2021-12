Zwei Birken am Feuerwehrhaus Neusäß werden gefällt

Die Stadt Neusäß kündigt Baumfällarbeiten beim Feuerwehrhaus an. Eine Birke war bereits auf ein Auto gefallen. Bei den anderen will man daher auf Nummer sicher gehen.

Die Stadt Neusäß kündigt für nächste Woche Baumfällarbeiten beim Feuerwehrhaus in der Ortliebstraße an. Grund dafür sei die Gefahr, dass zwei Birken umstürzen und Schaden anrichten könnten.

Nachdem eine der drei Birken neben dem Feuerwehrgelände bei einem Sturm Ende Juni auf ein parkendes Auto gefallen ist, wurden die anderen Bäume auf ihre Standfestigkeit untersucht. Der umgestürzte Baum hatte äußerlich keine Anzeichen, faulte aber von innen heraus, teilt die Stadt mit. Da sich bei den bestehenden Bäumen einige Anzeichen auf Schäden zeigen und davon ausgegangen werden kann, dass die Bäume ebenso alt sind wie der umgestürzte Baum, hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, die beiden noch stehenden Birken zu fällen.

Stadt Neusäß kümmert sich um Ersatzpflanzungen

Mit Baubeginn des neuen Feuerwehrhauses in ein bis zwei Jahren hätten die Bäume ohnehin weichen müssen, erklärt die Stadtverwaltung. An dieser Stelle sei eine Zufahrt zum Feuerwehrgelände geplant. Die Stadt wird Ersatzpflanzungen vornehmen.

Es sind nicht die einzigen Baumfällungen in Neusäß zurzeit: Die Stadt wurde von der Deutschen Bahn zur Wahrung der Verkehrssicherheit zum Rückschnitt der Fichten auf einem Grundstück in Westheim, aufgefordert. Die Arbeiten werden ebenfalls im Dezember gemacht. Der Grundstücksstreifen liegt an der Bahnstrecke Augsburg – Ulm zwischen der Theodor-Storm-Straße und Mörikestraße. Die Sicherheitsvorschriften der Bahn verlangen einen Sicherheitsabstand zu den spannungsführenden Teilen von fünf Metern. Bei den seitlichen Rückschnitten wurden an den Fichten alte Kappungsstellen entdeckt, die Fachleute als bruchgefährdet einstufen und somit den Sicherheitsanforderungen nicht genügen, teilt die Stadt mit. Da eine weitere Kappung nicht zielführend sei und auf den Wurzelraum zum Erhalt der Standfestigkeit kein Einfluss genommen werden kann, wurde die Entfernung der Fichten zur Auflage gemacht.

An der Bahnlinie in Westheim werden Fichten gefällt

Um an die Fichten zu gelangen, ist deshalb die Rodung eines Teiles der Fläche notwendig. Auf Betreiben der Stadt Neusäß ist dafür eine Ansaat mit einer Wiesenmischung mit dem Titel Schmetterlings- und Wildbienensaum geplant. Die Fällungen finden im Dezember statt, die Wurzelrodungen, der Oberbodenaustausch und die Ansaat folgen je nach Witterung, Personal- und Maschinenverfügbarkeit in den folgenden Wintermonaten und werden mit der Wiesenansaat im Mai 2022 abgeschlossen. (AZ)

