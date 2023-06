Zwei neue E-Ladepunkte vor dem Haus der Musik in Neusäß

Elektromobilität wird immer wichtiger. In Neusäß wird derzeit die Infrastruktur ausgebaut. Auch städtische Angestellte fahren schon mit einem E-Auto.

Die Zahl der Kraftfahrzeuge mit Elektroantrieb ist im vergangenen Jahr im Landkreis Augsburg um 80 Prozent gestiegen. Der Anteil der Elektroautos ist dennoch absolut gesehen weiterhin sehr gering. Laut Kraftfahrtbundesamt ist der Anteil an E-Autos von 2022 auf dieses Jahr von 2400 auf gut 3670 Fahrzeuge im Landkreis Augsburg gestiegen. Damit liegt der Landkreis im Vergleich zu anderen deutschen Kommunen nur im mittleren Bereich.

Grundlegend für eine Zunahme an E-Mobilität ist dabei die passende Infrastruktur mit Ladesäulen. Auch die Stadt Neusäß will ihren Beitrag zur klimaverträglichen Mobilität leisten. Die Lechwerke LEW und die Stadt Neusäß planen nun, demnächst zwei weitere Ladesäulen in Alt-Neusäß auf dem Parkplatz vor dem Haus der Musik zu installieren. So hat die Stadt Neusäß das Grundstück zur Verfügung gestellt, die Installation und der Betrieb der Säulen wird von der LEW übernommen. Noch sind die Tiefbauarbeiten nicht ganz abgeschlossen, erst anschließend können die Säulen installiert werden.

Weitere Standorte für Ladesäulen sollen untersucht werden

„Wir sind froh, mit der LEW dieses Projekt umsetzen zu können und in Alt-Neusäß zwei weitere Schnellladepunkte anbieten zu können“, so Bürgermeister Richard Greiner. Aktuell würden noch weitere Standorte auf eine Machbarkeit überprüft. Erst kürzlich konnte die Stadtverwaltung auch für die städtischen E-Fahrzeuge eigene Wallboxen in der Tiefgarage einrichten. Wie das Rathaus mitteilt, fahren die städtischen Angestellten aktuell mit einem E-Smart und einem E-Bike auf ihren Dienstfahrten.

Öffentlich zugängliche Ladesäulen im Stadtgebiet gibt es jetzt an verschiedenen Standorten wie dem Parkplatz des Sanitätshauses neben der Tiefgarageneinfahrt des Rathauses (Hauptstraße 28), bei der Firma Steinbacher Consult (Richard-Wagner-Straße 6) oder auf dem Parkplatz von Schuh Schmid. An den einzelnen Stellen sind jeweils zwischen zwei und sechs Ladesäulen vorhanden.

