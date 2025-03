Zwei neue Gesichter im Vorstand des Kulturkreises Neusäß

Im 45. Jahr seines Bestehens ehrte der Kulturkreis Neusäß elf Gründungsmitglieder und weitere Jubilare. Bei den Vorstandswahlen wurde der bisherige stellvertretende Vorstand Achim Kühnel und Schatzmeisterin Carmen Bühler verabschiedet; neu gewählt in ihre Ämter wurden Hans-Christian Pilder (rechts) und Cornelia Lippert (Zweite von links). Im Amt bestätigt wurden die Vorsitzende Marei Kemmerling (Zweite von rechts) und ihre Erste Stellvertreterin Barbara Beck (Mitte). Ebenfalls wiedergewählt wurden die Beiräte Sylvia Jäkel und Klaus Konze für die Bereiche „Ausstellungen in der Rathaus Galerie Neusäß“, Sabine Süß für „Musik“, Gerhard Hetzer für „Geschichte“ und Jürgen Pache für „Reisen“. Am Ende der Jahreshauptversammlung erinnerte Vorsitzende Kemmerling mit einer Fotoschau an das vergangene Jahr und stellte das reichhaltige Programm für 2025 vor. (AZ)

