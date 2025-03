Schülerinnen und Schüler aus Neusäß wollen die beste Klasse Deutschlands werden

„7a, total genial, wir hol'n uns den Pokal“. Mit diesem Kampfspruch startet die 7a des Justus-von-Liebig-Gymnasiums aus Neusäß in das „Schulbattle“. Dieses Fernduell entscheidet darüber, ob sie im Herbst in der 22. Staffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ auf Kika, hr und ARD in einer der Wochenshows antreten dürfen. Die zuständige Lehrkraft Veronika Wersin und Referendarin Eva Partheymüller zeigen sich zuversichtlich. „Das wird die beste Klasse Deutschlands.“ Die beiden haben der Klasse bei der Bewerbung geholfen und alle nötigen Einverständniserklärungen besorgt. Die ersten Aufnahmen dieser Quizsendung, an der jeweils komplette sechste und siebte Klassen teilnehmen können, finden immer in eigenen Schulen statt, so Setaufnahmeleiter Dirk Eichstädt. So weit hat es die 7a aus Neusäß schon geschafft. In diesem Fall liefert sich die Klasse 7a ein Fernduell gegen die 7L2 aus Erfurt. Die Gewinnerklasse darf dann in einer der Wochenshows antreten.

Lisa Bäuml Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis