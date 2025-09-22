Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Neusässer Volksfest 2023: Gäste beschweren sich über lange Wartezeiten beim Essen

Neusäß

Neuer Festwirt beim Neusässer Volksfest: Gäste ärgern sich über lange Wartezeiten

Weil zu wenig Bedienungen da waren, mussten viele im Festzelt lange warten. Aber es gibt auch großes Lob für die Metzgerei Schmid
Von Angela David
    • |
    • |
    • |
    Bieranstich beim Neusässer Volksfest. Für etliche Gäste war das erste Bier am Eröffnungsabend für eine Weile das letzte, denn es waren wohl zu wenige Bedienungen im Einsatz.
    Bieranstich beim Neusässer Volksfest. Für etliche Gäste war das erste Bier am Eröffnungsabend für eine Weile das letzte, denn es waren wohl zu wenige Bedienungen im Einsatz. Foto: Marcus Merk

    Zum Ausklang des Neusässer Volksfests am Sonntag war das Festzelt noch einmal brechend voll. Schließlich waren mehrere Hundert Feuerwehrleute mittags nach ihrem Festgottesdienst im Lohwaldstadion dorthin gezogen und viele blieben dann bis abends zum Zapfenstreich, mit dem das Volksfest endete. Das Resümee zum Debüt der neuen Festwirtsfamilie von der Metzgerei Schmid aus Buttenwiesen fiel gemischt aus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden