Neuer Festwirt beim Neusässer Volksfest: Gäste ärgern sich über lange Wartezeiten

Zum Ausklang des Neusässer Volksfests am Sonntag war das Festzelt noch einmal brechend voll. Schließlich waren mehrere Hundert Feuerwehrleute mittags nach ihrem Festgottesdienst im Lohwaldstadion dorthin gezogen und viele blieben dann bis abends zum Zapfenstreich, mit dem das Volksfest endete. Das Resümee zum Debüt der neuen Festwirtsfamilie von der Metzgerei Schmid aus Buttenwiesen fiel gemischt aus.

Angela David Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Werner Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusässer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis