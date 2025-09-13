Auf geht‘s zum Neusässer Volksfest im Jubiläumsjahr

Sogar die meisten Wolken hatten sich pünktlich zum Start des Neusässer Volksfests am Freitagabend verzogen und daher säumten viele Schaulustige die Straßen und applaudierten dem Festumzug zum Volksfestplatz, musikalisch angeführt von der Stadtkapelle. Heuer im Jubiläumsjahr gibt es einige Neuerungen: Nicht nur hat ein neuer Festwirt, die Metzgerei Schmid, übernommen und bietet einige neue Aktionen. Auch die Stadtkapelle entwickelt sich stetig weiter und hat gleich am ersten Abend die Bandbreite ihres Könnens gezeigt, indem sie bis in die Nacht mit Stimmungsmusik und Schlagern die Festgäste bestens unterhielt. Eine große Rolle spielen diesmal auch die acht Feuerwehren, die sich mit allerlei Programmpunkten - etwa einer großen Fahrzeugschau diesen Sonntag auf dem Kaufland-Parkplatz, in ihrem Jubiläumsjahr einbringen.

