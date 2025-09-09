Am Wochenende geht es wieder auf zum Neusässer Volksfest

Kaum ist der Augsburger Plärrer abgebaut, wird im Umland weitergefeiert - etwa auf dem Neusässer Volksfest, das am Freitag, 12. September, zum 50. Mal auf dem Volksfestplatz eröffnet. Diesmal im Jubiläumsjahr mit einem neuen Festwirt, dem Metzger Schmid aus Buttenwiesen, Schaustellerbetrieb, vielseitigen Aktionen und einem Blick in die Vergangenheit mit großformatigen Fotos aus den letzten Jahrzehnten des Volksfestes aus dem Stadtarchiv.

Den Auftakt bildet am Freitag, 12. September, ab etwa 17 Uhr traditionell der Festumzug vom Maibaum zum Festgelände, wo gegen 18.30 Uhr dann Bürgermeister Richard Greiner im Festzelt das erste Fass anstechen wird. Die Stadtkapelle Neusäß übernimmt die musikalische Unterhaltung. Mit dem neuen Festwirt Schmid wird zudem ein neuer Akzent gesetzt. Im Zelt gibt es am Wochenende klassischen Mittagstisch oder immer wieder auch besondere Aktionsessen.

Am Samstag startet um 11 Uhr die Kinder- und Jugendolympiade der acht Feuerwehren der Stadt, bei der alle Interessierten mitmachen können, wie auch deren Kuchenverkauf im Zelt ab 13 Uhr (auch sonntags). Dem folgt ein Auftritt des Tanzsport-Zentrums Augsburg um 15 Uhr, die Prämierung des Feuerwehr-Malwettbewerbs um 16.30 Uhr. Zwei Stunden später startet die Partyband S.O.S. mit fetzigen Hits in den Abend.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen und Mittagstisch, wieder begleitet von der Stadtkapelle. Von 11 bis 15 Uhr wird zudem eine Fahrzeugschau der Feuerwehren auf dem gegenüberliegenden Kaufland-Parkplatz vor allem die Kinderherzen höher schlagen lassen. Ab 16 Uhr beginnt der italienische Abend, ab 17.30 Uhr sorgen Domenico Salerno und Band mit ihren Songs für echtes Italo-Feeling. Ab Mittwoch wird weiter gefeiert, dieser Tag steht dann ganz im Zeichen von „50 Jahre Jubiläum Volksfest Neusäß“ und beim Kindernachmittag sind viele Aktionen für die Kleineren geboten. Das Volksfest läuft bis einschließlich 21. September.

Die acht Feuerwehren bieten zum Jubiläumsjahr nochmal einiges auf

Am zweiten Wochenende findet dann am Samstag, 20. September, traditionell wieder der Volkslauf für jedes Alter und jedes Fitnesslevel statt, für den man sich jetzt auf der Homepage der Stadt anmelden kann (www.neusaess.de/volkslauf). Dann steht das Volksfest ganz im Zeichen der acht Neusässer Feuerwehren, die dann ihr ausgiebig gefeiertes Jubiläumsjahr mit einer Großübung in Steppach am Samstag um 15 Uhr und einem Festgottesdienst im Lohwaldstadion oder (bei schlechtem Wetter) im Festzelt am Sonntag ausklingen lassen. Gleichzeitig wird dann auch die neue Fahne der Westheimer Wehr geweiht. Alle Informationen und das gesamte Programm unter www.neusaess.de/volksfest.