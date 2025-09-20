Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Neusässer Volkslauf: Über 1100 Teilnehmer feiern Sport und Gemeinschaft

Neusäß

Rekordbeteiligung am Neusässer Volkslauf am Samstag

Über 1100 Sportbegeisterte, mehr als in den Vorjahren, nahmen am Volkslauf in Neusäß teil. Auch die Kleinsten waren diesmal mit Feuereifer dabei.
    • |
    • |
    • |
    Das Aufwärmen im Lohwaldstadion übernahm mit viel guter Laune Tina Schüßler.
    Das Aufwärmen im Lohwaldstadion übernahm mit viel guter Laune Tina Schüßler. Foto: Andreas Lode
    Neusäß, Lohwaldstadion, Volkslauf 2025, Start Kids-Lauf
    Icon Galerie
    64 Bilder
    Über 350 Läufer haben bei den Kindern teilgenommen. Erstmals durften im Bambini Run auch Kindergartenkinder ab drei Jahren starten.

    Über 1100 sportbegeisterte Menschen jeden Alters haben am Samstagvormittag am Neusässer Volkslauf teilgenommen, darunter über 300 Kinder, erstmals auch Unter Sechsjährige beim „Bambini-Lauf“. Für gute Stimmung und die richtige Motivation sorgte wie immer Profiboxerin, Sängerin und Moderatorin Tina Schüßler, für die Stärkung mit Obst und Getränken die Aktionsgemeinschaft Neusäß. Bei den Unter 18-Jährigen siegten Franziska Eschey und Moritz Finsinger (beide SpVgg Auerbach/Streitheim), bei den Erwachsenen Geofrey Lwigo und Magdalena Mayer (TG Viktoria Augsburg). Danach feierten viele auf dem Volksfest weiter. (dav)

    Das Siegerfoto der Erwachsenen beim Volkslauf, jeweils mit Vertretern der Aktionsgemeinschaft Neusäß, Tina Schüßler (links) und Bürgermeister Richard Greiner (rechts).
    Das Siegerfoto der Erwachsenen beim Volkslauf, jeweils mit Vertretern der Aktionsgemeinschaft Neusäß, Tina Schüßler (links) und Bürgermeister Richard Greiner (rechts). Foto: Stadt Neusäß
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden