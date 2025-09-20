Rekordbeteiligung am Neusässer Volkslauf am Samstag

Über 1100 sportbegeisterte Menschen jeden Alters haben am Samstagvormittag am Neusässer Volkslauf teilgenommen, darunter über 300 Kinder, erstmals auch Unter Sechsjährige beim „Bambini-Lauf“. Für gute Stimmung und die richtige Motivation sorgte wie immer Profiboxerin, Sängerin und Moderatorin Tina Schüßler, für die Stärkung mit Obst und Getränken die Aktionsgemeinschaft Neusäß. Bei den Unter 18-Jährigen siegten Franziska Eschey und Moritz Finsinger (beide SpVgg Auerbach/Streitheim), bei den Erwachsenen Geofrey Lwigo und Magdalena Mayer (TG Viktoria Augsburg). Danach feierten viele auf dem Volksfest weiter. (dav)
Neusäß
