Rekordbeteiligung am Neusässer Volkslauf am Samstag

Icon Galerie 64 Bilder Über 350 Läufer haben bei den Kindern teilgenommen. Erstmals durften im Bambini Run auch Kindergartenkinder ab drei Jahren starten.

Über 1100 sportbegeisterte Menschen jeden Alters haben am Samstagvormittag am Neusässer Volkslauf teilgenommen, darunter über 300 Kinder, erstmals auch Unter Sechsjährige beim „Bambini-Lauf“. Für gute Stimmung und die richtige Motivation sorgte wie immer Profiboxerin, Sängerin und Moderatorin Tina Schüßler, für die Stärkung mit Obst und Getränken die Aktionsgemeinschaft Neusäß. Bei den Unter 18-Jährigen siegten Franziska Eschey und Moritz Finsinger (beide SpVgg Auerbach/Streitheim), bei den Erwachsenen Geofrey Lwigo und Magdalena Mayer (TG Viktoria Augsburg). Danach feierten viele auf dem Volksfest weiter. (dav)

Icon vergrößern Das Siegerfoto der Erwachsenen beim Volkslauf, jeweils mit Vertretern der Aktionsgemeinschaft Neusäß, Tina Schüßler (links) und Bürgermeister Richard Greiner (rechts). Foto: Stadt Neusäß Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Siegerfoto der Erwachsenen beim Volkslauf, jeweils mit Vertretern der Aktionsgemeinschaft Neusäß, Tina Schüßler (links) und Bürgermeister Richard Greiner (rechts). Foto: Stadt Neusäß