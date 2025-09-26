Wegen Sichtschutzzaun: Neusässer fordert Aufhebung eines Bebauungsplans

Wie viel Privatheit dürfen Eigenheimbesitzer umsetzen - und wie viel zumindest optisch mehr oder weniger rundum ummauerte Grundstücke muss die Allgemeinheit ertragen? Oft genug müssen sich auch die Ausschüsse in Neusäß mit diesem Thema befassen. So nun auch wieder der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt. In diesem Fall geht es um einen 1,92 Meter hohen Sichtschutz im Baugebiet Hammel-Mittelfeld. Um sein vermeintliches Recht auf diesen Sichtschutz durchzusetzen, ist der Hausbesitzer nun sogar so weit gegangen, einen Antrag auf Aufhebung des dort geltenden Bebauungsplans zu stellen. Denn dieser erlaubt Einfriedungen nur bis zu einer Höhe von 1,20 Metern.

