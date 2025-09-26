Icon Menü
Neusässer will Bebauungsplan aufheben lassen

Neusäß

Wegen Sichtschutzzaun: Neusässer fordert Aufhebung eines Bebauungsplans

Die 1,92 Meter hohe Einfriedung ist laut den Planvorgaben nicht erlaubt. So sieht das auch die Stadtverwaltung. Deshalb reagiert der Eigentümer ungewohnt
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Ist eine 1,92 Meter hohe Einfriedung zum Sichtschutz in Neusäß-Hammel erlaubt? Der zuständige Ausschuss der Stadt sagt Nein.
    Ist eine 1,92 Meter hohe Einfriedung zum Sichtschutz in Neusäß-Hammel erlaubt? Der zuständige Ausschuss der Stadt sagt Nein. Foto: Andreas Steinfeld (Symbolbild)

    Wie viel Privatheit dürfen Eigenheimbesitzer umsetzen - und wie viel zumindest optisch mehr oder weniger rundum ummauerte Grundstücke muss die Allgemeinheit ertragen? Oft genug müssen sich auch die Ausschüsse in Neusäß mit diesem Thema befassen. So nun auch wieder der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt. In diesem Fall geht es um einen 1,92 Meter hohen Sichtschutz im Baugebiet Hammel-Mittelfeld. Um sein vermeintliches Recht auf diesen Sichtschutz durchzusetzen, ist der Hausbesitzer nun sogar so weit gegangen, einen Antrag auf Aufhebung des dort geltenden Bebauungsplans zu stellen. Denn dieser erlaubt Einfriedungen nur bis zu einer Höhe von 1,20 Metern.

