Diagnose Autismus: Neusässerin gründet Verein als Hilfe für betroffene Eltern

Diagnose „Autismus“. Wenn Eltern diese Mitteilung über ihr Kind erhalten, rollt meist eine riesige Welle der Hilfslosigkeit auf sie zu. Was ist nun zu tun? Wie kann mein Kind trotz dieser neurologischen Störung gefördert werden? Wie lässt sich der Alltag leichter bewältigen? Welche Anträge sind nun zu stellen, wo gibt es Hilfen? „Man fühlt sich erstmal total allein gelassen“, weiß Cornelia Punke aus Neusäß nur allzu gut. Sie hat selbst einen autistischen Sohn großgezogen, heute ist er 15 Jahre alt. Cornelia Punke weiß, wie anstrengend und kräftezehrend der Alltag mit einem autistischen Kind sein kann.

Bereits vor sieben Jahren gründete die Kinderpflegerin eine Selbsthilfegruppe, die sich regelmäßig am Ziegelhof des Bunten Kreises trifft. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit ihrem Sohn und dem „System“ mit allen Formalitäten, die zu klären sind bezüglich Schulbesuch und Förderung, wollte sie damals anderen Eltern helfen, besser mit der Diagnose und all dem, was danach kommt, klarzukommen. Dafür hat sie sich zur „Fachkraft für Autismus“ ausbilden lassen. Seitdem bietet sie Sprechstunden an, gibt Hilfestellung beim Beantragen von Pflegestufen oder Schwerbehindertenausweis. Weil die Zahl der betroffenen Familien von Jahr zu Jahr weiter zugenommen hatte, hat die 41-Jährige Mitte 2023 den Verein „Besonders Anders“ gegründet, der inzwischen 76 Mitglieder aus dem Großraum Augsburg hat. Zielgruppe sind Eltern mit sprechenden, autistischen Kindern mit oder ohne ADHS, weil viele autistische Kindern meist beide Auffälligkeiten zusammen diagnostiziert bekommen.

Icon Vergrößern Cornelia Punke aus Neusäß engagiert sich seit Jahren für Familien mit autistischen Kindern. Im Verein „Besonders Anders“ organisiert sie gemeinsame Aktivitäten und unterstützt die Eltern. Foto: Wiebke Härtwig (Wiebkes Blickwinkel) Icon Schließen Schließen Cornelia Punke aus Neusäß engagiert sich seit Jahren für Familien mit autistischen Kindern. Im Verein „Besonders Anders“ organisiert sie gemeinsame Aktivitäten und unterstützt die Eltern. Foto: Wiebke Härtwig (Wiebkes Blickwinkel)

Die Ausprägungen bei Autismus sind höchst unterschiedlich. Betroffene Kinder weisen in der Regel ein gestörtes Sprach- und Bewegungsverhalten auf. Sie vermeiden Blick- und Körperkontakt und sind von vielen Reizen überfordert. Es gibt aber auch Autisten, die keinerlei Sprach- und Lernbehinderungen aufweisen, manche verfügen sogar über eine herausragende Inselbegabung.

Welche Therapie, welche Finanzierung? Der Verein hilft bei der Antragstellung

Nach der Diagnose folgt meist eine Odyssee durch die Ämter und Praxen. Viele autistische Kinder brauchen Hilfen in der Schule oder sogar eine Schulbegleitung. Ergo-, Verhaltenstherapie und ein soziales Kompetenz-Training sind ebenfalls oft hilfreiche Maßnahmen. Die Anträge bei Krankenkassen oder anderen Stellen bedeuten oft einen großen bürokratischen Aufwand. „Da sind viele überfordert und wissen nicht, wo sie welche Hilfen und Förderungen für ihr Kind beantragen können“, weiß Cornelia Punke. Hierbei möchte der Verein helfen. Eine weitere gute Anlaufstelle in Augsburg ist das Autismus-Kompetenzzentrum der Caritas, allerdings sind hier, wie auch bei den Fachpraxen für eine Diagnostik, Termine nicht zeitnah zu bekommen. Betroffene Eltern berichten von Wartezeiten für die Diagnostik von über einem Jahr. Die Caritas bietet für betroffene Eltern ebenfalls einen Gesprächskreis für Eltern und Angehörige an.

„Mit dem Verein wollen wir betroffene Familien vor allem aus der sozialen Isolation herausholen“, sagt Cornelia Punke, denn die Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen oder gar Freundschaften zu schließen, ist für autistische Kinder sehr schwer und infolgedessen auch für die Eltern. Passende Freizeitaktivitäten zu finden, ist nicht einfach. Der Verein hat schon viel organisiert: Man war gemeinsam Bogenschießen, Pizzaessen und sogar bei einem Spiel des FCA. Für die Eltern gibt es Vorträge zu Themen wie Schwerbehindertenausweis oder Behindertentestament. In Neusäß darf Cornelia Punke die Räume der Familienstation für die Sprechstunde nutzen.

Auszeiten sind für die Eltern ganz wichtig. Cornelia Punke

Wellnesstag für belastete Mütter

Die Entlastung der Eltern, um wieder Kraft tanken zu können, sei auch ein wichtiges Thema, sagt Cornelia Punke. Deshalb organisiert der Verein immer wieder kleine Auszeiten. Zum Beispiel gab es aufgrund des kostenlosen Einsatzes einiger Menschen für ein paar Mütter vor Kurzem einen Wellness-Tag mit Yoga, Massage und einem Fotoshooting. Cornelia Punke ist dankbar, dass Spenden und das Engagement mitfühlender Menschen solche Aktionen möglich macht. „Das Leben mit einem autistischen Kind bringt viele Eltern an den Rand der Erschöpfung, da sind gelegentliche Auszeiten ganz wichtig.“

Kontakt: www.besonders-anders.de; E-Mail: c.punke@besonders-anders.de