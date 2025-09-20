Landrat Martin Sailer ist erneut der Kandidat der CSU für das Amt

Die Anspannung war Landrat Martin Sailer anzumerken, bis das Ergebnis feststand: Mit 98,4 Prozent der Stimmen bei zwei Nein-Stimmen der insgesamt 131 Delegierten wurde der Kommunalpolitiker zum vierten Mal zum Kandidaten der CSU für das Amt gewählt. Sailer ist seit 2008 Landrat im Landkreis Augsburg und soll das nach dem Willen der CSU auch bleiben, um weiter die gewohnt die „solide Politik“ der vergangenen Jahre im Landkreis umsetzen zu können, sagte die Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Carolina Trautner. Sie hatte Sailer zur Wahl als Kandidaten vorgeschlagen. Einen weiteren Kandidaten gab es nicht.

Durz ordnet Neuigkeiten rund um den Bahnausbau ein

An lobenden Worten mangelte es nicht auf der Nominierungsversammlung. Das Stichwort „Kandidat“ nahm der Europaabgeordnete Markus Ferber auf. „Andere haben einen Kandidaten, wir haben einen Landrat“, sagte er. Die CSU setze auch um, was sie sich politisch vornimmt. Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz hatte sich eigentlich vorgenommen, ebenfalls über seinen Parteikollegen zu sprechen. Aus aktuellem Anlass ordnete er jedoch dann die Neuigkeiten um den Bahnausbau in der Region ein. So sei es eine gute Nachricht, dass die Planungskosten für die Sanierung der Bestandsstrecke von Augsburg nach Ulm zumindest im diesjährigen Haushalt gesichert sei. Ob die geplante Neubaustrecke zwischen den beiden Städten von den Streichungen von Geldern für neue Infrastrukturprojekte betroffen sei, stehe hingegen noch gar nicht fest.

Martin Sailer nimmt die Nominierung gerne an

Ein Grußwort gab es auf der Versammlung auch von der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber. Sie lobte die Zusammenarbeit mit dem Augsburger sowie mit dem Friedberger Landrat Klaus Metzger, der die Leitung der Wahl übernommen hatte. Sailer nahm seine Nominierung gerne an.