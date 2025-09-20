Icon Menü
Nominierung: Martin Sailer soll für die CSU Landrat im Landkreis Augsburg bleiben

Stadtbergen

Landrat Martin Sailer ist erneut der Kandidat der CSU für das Amt

Auf der Nominierungsversammlung stimmten fast alle Delegierten für den 55-Jährigen, der bereits seit 17 Jahren Landrat im Landkreis Augsburg ist
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Martin Sailer soll Landrat im Landkreis Augsburg bleiben, wünscht sich die CSU und nominiert den 55-jährigen Amtsinhaber erneut zu ihrem Kandidaten für die Kommunalwahl im kommenden März. Applaus dafür gab es von (von links) Carolina Trautner, Markus Ferber und Eva Weber.
    Martin Sailer soll Landrat im Landkreis Augsburg bleiben, wünscht sich die CSU und nominiert den 55-jährigen Amtsinhaber erneut zu ihrem Kandidaten für die Kommunalwahl im kommenden März. Applaus dafür gab es von (von links) Carolina Trautner, Markus Ferber und Eva Weber. Foto: Andreas Lode

    Die Anspannung war Landrat Martin Sailer anzumerken, bis das Ergebnis feststand: Mit 98,4 Prozent der Stimmen bei zwei Nein-Stimmen der insgesamt 131 Delegierten wurde der Kommunalpolitiker zum vierten Mal zum Kandidaten der CSU für das Amt gewählt. Sailer ist seit 2008 Landrat im Landkreis Augsburg und soll das nach dem Willen der CSU auch bleiben, um weiter die gewohnt die „solide Politik“ der vergangenen Jahre im Landkreis umsetzen zu können, sagte die Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Carolina Trautner. Sie hatte Sailer zur Wahl als Kandidaten vorgeschlagen. Einen weiteren Kandidaten gab es nicht.

    Durz ordnet Neuigkeiten rund um den Bahnausbau ein

    An lobenden Worten mangelte es nicht auf der Nominierungsversammlung. Das Stichwort „Kandidat“ nahm der Europaabgeordnete Markus Ferber auf. „Andere haben einen Kandidaten, wir haben einen Landrat“, sagte er. Die CSU setze auch um, was sie sich politisch vornimmt. Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz hatte sich eigentlich vorgenommen, ebenfalls über seinen Parteikollegen zu sprechen. Aus aktuellem Anlass ordnete er jedoch dann die Neuigkeiten um den Bahnausbau in der Region ein. So sei es eine gute Nachricht, dass die Planungskosten für die Sanierung der Bestandsstrecke von Augsburg nach Ulm zumindest im diesjährigen Haushalt gesichert sei. Ob die geplante Neubaustrecke zwischen den beiden Städten von den Streichungen von Geldern für neue Infrastrukturprojekte betroffen sei, stehe hingegen noch gar nicht fest.

    Martin Sailer nimmt die Nominierung gerne an

    Ein Grußwort gab es auf der Versammlung auch von der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber. Sie lobte die Zusammenarbeit mit dem Augsburger sowie mit dem Friedberger Landrat Klaus Metzger, der die Leitung der Wahl übernommen hatte. Sailer nahm seine Nominierung gerne an.

