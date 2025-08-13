Warum er gerne noch einmal Student wäre

In einer neuen Serie stellt die Redaktion die Landkreis-Botschafter vor - das sind Persönlichkeiten, die ihre Wurzeln im Augsburger Land haben und für den Landkreis Augsburg werben. Auch der freischaffende Künstler Norbert Kiening gehört zum Kreis der Botschafter. Der Diedorfer ist Präsident des Berufsverbands Bildender Künstler Schwaben-Nord und Augsburg.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

NORBERT KIENING: Die Auseinandersetzung mit der Bildenden Kunst in der Region und im Bezirk Schwaben ist mir besonders wichtig. Ich engagiere mich, indem ich die Kunst aus der Region in der Öffentlichkeit sichtbar mache und über den Landkreis hinaus trage.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

KIENING: Die Westlichen Wälder sind ein wunderbarer Naturraum, und in meiner Freizeit erobere ich ihn mit dem Fahrrad. Wir genießen die Landschaft und interessante Orte mit der Familie, Nachbarn und Freunden.

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

KIENING: Die A8 zur Zeit des Urlaubsverkehrs.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

KIENING: Oberschönenfeld ist mit seinen landschaftlichen Reizen und seinen kulturellen Highlights wie Kunstausstellungen und Informationen zur Kultur der Region, seinem klösterlichen Ursprung und der wunderbaren Kirche aus dem Rokoko, aber auch mit den Freizeitmöglichkeiten und dem schönen Biergarten immer ein spannender Anziehungspunkt.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

KIENING: Die Zeit des Corona-Lockdowns, mit der Besinnung auf die Nachbarschaft und die neuen Begegnungen. Sie zeigt auch danach noch, wie wichtig es ist, sich gut umeinander zu kümmern, um sich hier wohlzufühlen.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

KIENING: Besuchen Sie den Landkreis Augsburg, eine attraktive Kulturregion in einer wunderschönen Landschaft mit seinen Flüssen Lech, Wertach, Schmutter und Zusam, den Westlichen Wäldern und den schwäbischen Dörfern und Städten in einer wunderbaren Hügellandschaft mit netten Leuten.

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

KIENING: Eigentlich nicht...

Haben Sie ein Vorbild?

KIENING: Eigenständige und frei denkende, entscheidende Menschen, die den Blick für Mitmenschen nicht verlieren.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum

KIENING: Gerne würde ich noch mal in die Studienzeit zurückreisen, in der die Welt für mich groß und offen und voller Möglichkeiten war.

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

KIENING: Ich habe Angst vor der Unversöhnlichkeit der Menschen, ihrem Egoismus und ihrem rücksichtslosen Machtstreben. Mir hilft die Zuversicht, die mir in meiner Erziehung mitgegeben wurde und die positiven Erfahrungen, die ich in vielen Jahren machen durfte.

Zusatzfrage: Welche Frage wurde vergessen?

Keine Antwort.