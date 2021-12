21-Jährige sucht Sonnenbrille und überschlägt sich in Nordendorf

Weil eine junge Frau einen Moment nicht aufpasst, kommt sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Die 21-Jährige hat jedoch Glück im Unglück.

Die Suche nach einer Sonnenbrille hat am Dienstag in Nordendorf einen spektakulären Unfall verursacht. Eine 21-jährige Autofahrerin war so abgelenkt, dass sie von der Straße abkam und sich überschlug.

Die junge Frau war laut Polizei gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße A24 von Nordendorf in Richtung Druisheim unterwegs. Kurz vor der Brunnenmahdsiedlung geriet sie nach rechts ins Bankett, da sie ihre Sonnenbrille suchte. Sie rutschte in den Böschungsgraben , wo sich der Wagen einmal überschlug. Die 21-Jährige aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries hatte Glück im Unglück und wurde lediglich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3100 Euro. (thia)