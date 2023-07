30 Stunden lang am Steuer: Lkw-Fahrer muss Bußgeld zahlen

Die Polizei kontrolliert einen Lastwagenfahrer auf der B2 bei Nordendorf. Dabei stellt sich heraus: Der Mann ist schon viel zu lange am Steuer. Das hat Folgen.

Viel zu lange am Steuer saß ein Lastwagenfahrer, der auf der B2 bei Nordendorf unterwegs war. Das berichtet die Polizei. Demnach geriet der Mann am Dienstag in einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer, ohne die Fahrerkarte einzustecken, Fahrten durchgeführt hatte. Es ergaben sich im weiteren Verlauf der Kontrolle massive Überschreitungen der Lenkzeit sowie Verkürzungen der Ruhezeiten. Zum Teil war der Fahrer über 30 Stunden am Stück am Steuer. Das Bußgeld beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Da der Fahrer aus dem Ausland kam, wurde eine Teilsicherheitsleistung einbehalten. (kinp)