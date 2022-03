3000 Euro Schaden - Auto in Nordendorf wird komplett zerkratzt

Ein in Nordendorf abgestelltes Auto ist von einem Unbekannten rundum zerkratzt worden. Außerdem hinterlässt der Täter eine Botschaft.

Völlig zerkratzt wurde ein Auto, das in Nordendorf abgestellt war. Laut Polizei soll der bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 17 und 18.30 Uhr zugeschlagen haben. Der Wagen stand vor der Grundschule in der Schäfflerstraße. In diesem Zeitraum verkratzte ein Unbekannter das Auto rundum. Zusätzlich fand sich noch das Wort "bled" eingeritzt.

Auto in Nordendorf zerkratzt: hoher Schaden

Der Schaden belaufe sich auf ca. 3000 Euro, schätzt die Polizei. Zur Tatzeit sollen sich Eltern mit Kindern auf dem Gelände der Grundschule aufgehalten haben. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 in Verbindung zu setzen. (kinp)