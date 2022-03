4000 Euro Schaden: Lastwagen fährt in Nordendorf gegen Einfahrtstor

Mit seinem Laster fährt ein Unbekannter gegen ein Einfahrtstor einer Firma in Nordendorf. Dann haut er laut Polizei einfach ab.

Ein Lastwagenfahrer soll am Dienstag in Nordendorf Unfallflucht begangen haben. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug gegen das Einfahrtstor einer Firma in der Welsterstraße. Dann soll er einfach davongefahren sein, anstatt sich um den Schaden zu kümmern. Den schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. (kinp)