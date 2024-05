Nordendorf

Auch in Nordendorfs Haushalt steigen die Kosten

Plus Nordendorf hat seinen Haushalt verabschiedet. Ein Thema verursacht immer noch eine Gänsehaut.

Von Steffi Brand

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf wachsen und so steigen auch die Kosten, die die einzelnen Gemeinden via Umlage an die VG zu bezahlen haben. Was zwischenzeitlich in jedem Gemeinderat einzeln beschlossen wurde, ist das, was die VG ihrerseits an Umlage vorgibt. Über 1,4 Millionen Euro bezahlen die VG-Gemeinden in diesem Jahr summa summarum und je nach Größe des Orts: Nordendorf bezahlt als größte Ortschaft im VG-Gebiet gut 445.000 Euro, Kühlenthal als kleinste Gemeinde im VG-Gebiet unter 150.000 Euro.

Dieses Zahlenwerk, welches Thema in der jüngsten VG-Sitzung war, stellte Marco Schopper, der Geschäftsstellenleiter in seiner Funktion als Kämmerer vor. Doch woher kommen die gestiegenen Kosten? Die Personalkosten sind von 2023 auf 2024 von 1,47 Millionen auf 1,63 Millionen Euro angestiegen. Änderungen im Personalstamm, die Nachbesetzung von Stellen, die aktuell unbesetzt sind, Tarifsteigerungen sowie der Plan, einen Klimaschutzmanager einzustellen, haben mitunter für diese Preissteigerung gesorgt. Hinzu kommen Sachausgaben, die im Jahr 2024 bei über 510.000 Euro liegen. Auch IT-Kosten in Höhe von 228.000 Euro sowie weitere Kostenfaktoren sind im Haushalt dokumentiert.

