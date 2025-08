Auto erfasst 33-jährigen Radfahrer in Nordendorf

Ein 33-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in Nordendorf verletzt. Laut Polizei war er am Montag auf dem Radweg an der Kreisstraße in Richtung Erlingen unterwegs. Dort wurde ihm laut Polizei von einem 86-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenstoß zwischen Auto und Radler zog sich der 33-jährige Prellungen am Rücken zu. Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich. (kinp)

86695 Nordendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis