Betrunkene Autofahrerin bleibt im Schnee stecken

Eine 41-Jährige kommt bei Nordendorf von der Straße ab, überfährt mehrere kleine Bäume und Sträucher und landet im Schnee. Das ist aber noch nicht alles.

So ziemlich alles falsch gemacht hat eine 41-jährige Autofahrerin am Sonntag bei Nordendorf. Die Frau kam gegen 5.45 Uhr plötzlich nach rechts von der Straße an.

Dabei verlor sie Kontrolle über ihren Wagen, überfuhr mehrere kleine Bäume, streifte einige Sträucher und blieb schließlich im Schnee stecken. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Test ergab mehr als 1,3 Promille. Das war aber noch nicht alles. Auf dem Weg zur Blutentnahme beleidigte die 41-jährige die Beamten noch mit diversen Ausdrücken. Der 41-Jährigen stehen nun laut Polizei mehrere Anzeigen ins Haus. Der Gesamtschaden beträgt rund 4000. (thia)