Betrunkene Frau läuft über die B2 und beißt Polizistin in den Finger

Eine 39-Jährige springt bei Nordendorf aus dem Auto ihres Bekannten und läuft über die B2. Als die Polizei kommt, reagiert sie äußerst unkooperativ.

Eine betrunkene Frau hat am Sonntag einer Polizistin in den Finger gebissen. Die 39-Jährige saß zuvor als Beifahrerin im Auto ihres Bekannten, sprang gegen 18.40 Uhr an der Anschlussstelle Nordendorf plötzlich aus dem Wagen und lief über sämtliche Fahrspuren der B2.

Anschließend machte sich die stark alkoholisierte Frau zu Fuß auf in Richtung Gersthofen. Die Polizei entdeckte die 39-Jährige kurz darauf auf einem Feldweg direkt neben der B2. Die Beamten versuchten zunächst die Frau zu überreden, sie zum Streifenwagen zu begleiten. Die Frau reagierte allerdings äußerst unkooperativ. Um zu verhindern, dass die 39-jährige wieder auf die B2 läuft, stützten sie die Beamten seitlich leicht ab. Die Betrunkene schlug daraufhin den Arm eines Polizisten zur Seite und riss sich los.

39-Jährige kommt in die Ausnüchterungszelle

Als die Polizistin die Frau fixieren wollte, biss sie zu. Letztendlich schafften die Beamten es aber dennoch, die 39-Jährige zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest einzuliefern. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Frau erwarten nun laut Polizei mehrere Anzeigen, unter anderem auch wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte. (thia)

