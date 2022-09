Chris Böttcher in Nordendorf: Im vierten Anlauf soll es endlich klappen

Warum der aus dem Radio bekannte Comedian Chris Böttcher am Samstag in Nordendorf besonders unter Druck steht.

Langsam steigt der Druck. Es ist bereits der Ersatztermin vom Ersatztermin. Ursprünglich war das Gastspiel des von Antenne Bayern und Bayern 3 bekannten Comedians Chris Böttcher im Nordendorfer Bürgersaal schon für den 10. Oktober 2020 geplant, doch da machte bekanntlich das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Auch ein Jahr später galten wieder Kontakt- und Besucherbeschränkungen bei Veranstaltungen. Im dritten Anlauf soll es jetzt endlich klappen. Am Samstag, 17. September, steht Chris Böttcher mit seinem Programm "Immer dieser Druck" auf der Bühne. Dabei hätte man den gebürtigen Ingolstädter doch eher auf dem Münchner Oktoberfest vermutet. "Zehn Meter geh'n", lautet der Titel seines Wiesenhits, der mittlerweile bayerisches Kulturgut ist. Auch seine Hymne für gestresste Eltern "In der Pubertät" wurde inzwischen ein Internet-Hit.

Schöpfer von Kult-Comedy-Serien

"Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich klappt", freut sich Ingrid Schöniger vom veranstaltenden Kulturkreis Nordendorf auf den Schöpfer der Kult-Comedy-Serien "Lothar & Franz" und "Fränglisch mit Loddar", der mit Fernseh-Auftritten bei "Verstehen Sie Spaß", "Ottis Schlachthof", "Live aus dem Vereinsheim Schwabing", "Grünwald-Comedy" oder "Kabarett aus Franken" zu einem festen Bestandteil der bayerischen Kabarettszene geworden ist.

Karten an der Abendkasse

Bereits gekaufte Karten für die abgesagten Veranstaltungen aus 2020 und 2021 behalten ihre Gültigkeit. "Sogar auf einen Mund- und Nasenschutz, wie auf dem Flyer gedruckt, kann diesmal verzichtet werden", sagt Schöniger. Für die Veranstaltung, bei der es im Foyer auch eine Ausstellung der Nordendorfer Künstlerin Melanie Wenninger zu sehen gibt, sind noch Karten zum Preis von 18 Euro an der Abendkasse, sowie im Buchladen Eser, Schloßstraße 2a, in Meitingen oder beim Friseursalon Markus Lugl, Hauptstraße 9, in Nordendorf erhältlich. Weitere Infos unter https://kulturkreis-nordendorf.de