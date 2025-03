Der Gartenbauverein Nordendorf hat einen neuen Vorstand

Im Bürgerhaus fand die jährliche Mitgliederversammlung des Gartenbauvereins statt. Die Vorsitzende Bärbel Anwald begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder sowie Ehrengäste wie Bürgermeister Tobias Kunz, den ehemaligen Bürgermeister Elmar Schöninger und den Ehrenvorsitzenden Anton Würfel. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder gab Bärbel Anwald einen umfassenden Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Der Verein zählt aktuell 318 Mitglieder.

Ein besonderes Highlight des Vorjahres waren die abwechslungsreichen Aktionen der Jugendgruppe „Junges Gemüse“ unter der Leitung von Christina Heckel. Mit viel Engagement konnte den Kindern ein breitgefächertes Programm angeboten werden, das sowohl Spaß als auch pädagogische Elemente miteinander verband. Der Startschuss fiel im März mit dem Herstellen von Saatgutkugeln aus Blumenwiesensamen und dem Säen von Zuckererbsen in die Kartons einer leeren Klopapierrolle. Das Hantieren mit Matsch und Erde machte den Kids sichtlich Spaß. Im nächsten Monat stand das Pflanzen von Kartoffeln und das Säen von Gurken auf dem Programm. Im Mai bastelten die Kinder Schneckenkragen und säten Bohnen aus – eine gelungene Kombination aus handwerklichem Geschick und Naturkunde. Ein besonderer Höhepunkt war im Monat Juni, in dem die Kinder erst Wildkräuter sammelten und mit Obst und Gemüse kunstvoll gestalteten – eine Aktion, die Kreativität und gesundes Naschen vereinte. Für die heißen Sommertage wurden im Juli Wiesenlimonade und ein selbstgemachtes Mückenspray kreiert – Projekte, die sowohl erfrischten als auch praktische Outdoor-Lösungen boten. In den Sommerferien im Rahmen des Ferienprogramms durfte die „Wilde Hausapotheke“ nicht fehlen. Die Kinder stellten Hustensaft und Badesalz her und erhielten so einen spannenden Einblick in die Welt der Naturheilkunde. Im Oktober wurden Kürbisse kunstvoll geschnitzt und im Dezember ein Adventsfenster mit selbst gebastelter Dekoration geschmückt. An jeder Aktion nahmen zwischen 20 und 40 Kinder der über 80 Jugendlichen im Verein teil, was den Erfolg und die Begeisterung der Jugendgruppe eindrucksvoll belegt.

Auch die Erwachsenen waren aktiv. Der Handwerkermarkt ist immer ein besonderes Ereignis. Die zahlreichen Verkaufsstände waren bei bestem Wetter gut besucht. Die angebotenen Drahtbindekurse waren sehr schnell ausgebucht und brachten großartige Objekte hervor. Das Adventskranzbinden mit über 20 Helfenden führte zu über 90 kunstvoll gestalteten Kränzen und weiteren Dekorationselementen, die beim Adventsbasar reißenden Absatz fanden. Von soliden Finanzen, die im Berichtsjahr Ausgaben für ein neues Gartengerät und eine Spende für die Hochwasserhilfe der Gemeinde Nordendorf in Höhe von 2.500 Euro enthielten, konnte die Zweite Vorsitzende Carolin Wipfler berichten. Langjährige Mitglieder wurden für ihre Treue geehrt: Zwei Mitglieder feierten ihr 40-jähriges Vereinsjubiläum und erhielten von der Vorsitzenden eine goldene Urkunde mit Anstecknadel und ein Mitglied sein 25-jähriges Bestehen erhielt die Auszeichnung in Silber. „Die langjährige Zugehörigkeit unserer Mitglieder ist das Herzstück unseres Vereins“, betonte die Vorsitzende.

Bei den Vorstandswahlen kam es zu personellen Veränderungen: Zwei Vorstandsmitglieder verabschiedeten sich, während die Vorsitzende, der Schriftführer und weitere Beisitzer im Amt bestätigt wurden. Zudem konnten neue Mitglieder für die Kassenführung und einen zusätzlichen Beisitzerposten gewonnen werden. Mit einem Ausblick für dieses Jahr – darunter ein Tomatenvortrag am Mittwoch, 9. April, ein Ausflug zur Gartenschau im Juni und ein Drahtworkshop am Freitag, 18. Juli und vielen Jugendaktivitäten beendete die Vorsitzende den offiziellen Teil der Veranstaltung.

