Der Handwerkermarkt in Nordendorf kann kommen

Nach langen Vorbereitungen ist nun für den kommenden Sonntag alles gerichtet. Dabei gab es für Organisatorin Bärbel Anwald bis zum Schluss Überraschungen.

Ein Jahr lang hat Bärbel Anwald Messen und Handwerkermärkte unsicher gemacht, um für "ihren" Markt eine besonders tolle Auswahl an Ausstellern zusammenbekommen. Vieles sei ihr gut geglückt, sagt die Vorsitzende des Nordendorfer Gartenbauvereins, doch einiges habe sie nicht umsetzen können. Der Rosendoktor, den sie gerne als Aussteller am kommenden Sonntag nach Nordendorf geholt hätte, kann nicht – bei ihm steht jetzt das Veredeln seiner Pflanzen an. Und auch einen echten Orchideenprofi konnte sie nicht finden. Zum Sehen, Mitmachen, Genießen und Kaufen gibt es am kommenden Sonntag dennoch viel, wenn der Gartenbauverein mit dem Handwerkermarkt seinen 75. Geburtstag feiert.

Aktuell setzt das Team um Bärbel Anwald zum Endspurt an und dabei ist Flexibilität gefragt. Ursprünglich war geplant, dass die Aussteller Platz auf dem Schulhof bekommen sollen. Doch das Gerüst, das früher als geplant aufgebaut wurde, und der dazugehörige Bauzaun reduzierten die Ausstellungsfläche. Auch, dass der Kran nun inmitten des Schulhofes steht, war so nicht geplant und bedeutete für Bärbel Anwald: Umplanen. Mittlerweile hat sie jedoch – zumindest mit Kreidefarbe auf dem Boden – jedem der 62 Ausstellerinnen und Aussteller einen Platz zugewiesen. Sogar schon eingezeichnet sind die Standnummern entlang der Schäfflerstraße. "Nun kommt hoffentlich kein Regen mehr, der die Nummer vom Boden wäscht", erklärt sie lachend. Durch Gerüst und Kran auf dem Schulhof gibt es eben dort keine Verkaufsstände, sondern Sitzgelegenheiten sowie Essen und Getränke. Der Gartenbauverein sorgt mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Rollbraten in der Semmel, Käsesemmel und Pommes für das leibliche Wohl. Rund um die Turnhalle findet das Kinderprogramm statt.

Der Handwerkermarkt Nordendorf beginnt am Sonntag um elf Uhr

Die Ausstellerinnen und Aussteller werden dann am kommenden Sonntag ab 7 Uhr anrücken. Bis 10.30 Uhr gibt Bärbel Anwald ihnen Zeit zum Aufbauen und erklärt: "Dann will ich kein Auto mehr auf unserem Markt sehen, der um 11 Uhr beginnt." Für die Gäste stehen natürlich Parkmöglichkeiten zu Verfügung: An der Schmutterstraße werde ein Parkplatz auf einer Wiese ausgewiesen. Dieser wird ausgeschildert. Auch auf dem Park-and-ride-Platz am Bahnhof stehen den Besucherinnen und Besucher, die nicht mit dem Fahrrad kommen können oder wollen, Parkplätze zur Verfügung. So mancher habe Bärbel Anwald bereits erklärt, mit dem Auto kommen zu müssen – da auf dem Fahrrad all das keinen Platz habe, was auf dem Nordendorfer Handwerkermarkt gekauft werden kann.

Dass die Aussteller und Ausstellerinnen mit ihrem Angebot zum Gartenbauverein passen, war Bärbel Anwald ganz besonders wichtig. Zudem sollte es für die Kinder ebenso spannend sein, den Markt zu besuchen, wie für Erwachsene. So bekam die Flechtwerkstatt beispielsweise mehr Standfläche, weil es dort nun ein Mitmach-Angebot für Kinder gibt. Zahlreiche Floristikstände wird es geben – unter anderem auch einen mit Trockenblumen. Eine Ausstellerin wird am Webrahmen die alte Handwerkskunst des Webens präsentieren. Und die Ausstellerin, die Papier schöpft, reißt und beschriftet, kündigte bereits "Staugefahr" vor ihrem Stand an – "weil die Leute dort immer stehen bleiben, um die Sprüche zu lesen, die sie auf das Papier schreibt".

Stände für gemeinnützige Zwecke

Es gibt auch einige Stände, die einen eher gemeinnützigen Zweck verfolgen: So kommen die Einnahmen vom Kinderschminken der DKMS zugute. Die Ugandahilfe bietet Produkte an, um weitere Spenden generieren zu können. Der Basar der Kindertagesstätte Schmutterzwerge, der ursprünglich geplant war, um Geld für ein neues Spielgerät in die Kindergartenkasse zu spülen, gestaltet sich nun in Form eines eigenen Standes mit Basteleien. Und die First-Responder-Einheit der Feuerwehren Nordendorf-Ehingen will den Handwerkermarkt am kommenden Sonntag dazu nutzen, um weitere Aktive zu gewinnen.

Der Handwerkermarkt findet am kommenden Sonntag, 17. Juli, zwischen 11 und 17 Uhr statt.