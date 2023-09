"Der kreative Prozess hört quasi nie auf"

Der Garten von Schloss Nordendorf wird am 24. September zur Bühne unter freiem Himmel bei einer Matinee mit den NouWell Cousines. Was die Zuhörer erwartet.

Sie werden in Nordendorf mit großer Freude erwartet. Worauf können sich die Gäste im Schlossgarten freuen?



NouWell Cousines: Wir spielen "Boazn-Klassik". Das ist ein Mix aus fetziger Volkmusik, virtuosen klassischen Stücken und Liedern aus der Boazn - einem Ort an dem sich prinzipiell jede Art von Musiker sehr gerne sehr intensiv aufhält - also auch wir.

Sie sind jung und begeistern sich für Volksmusik. Wie passt das zusammen? Ist Volksmusik nicht etwas verstaubt?



NouWell Cousines: Wir haben alle vier eine klassische Ausbildung, sind aber mit der Volksmusik aufgewachsen. Das ist wie ein musikalischer Dialekt, der sich wie auch die Sprache ja immer weiter entwickelt. An der Musikhochschule haben wir zwar Klassik studiert, aber unsere Kommilitonen kamen zum Teil aus Spanien, Finnland oder Irland, da hat man sich natürlich auch musikalisch ausgetauscht. Spätestens da merkt man dann, dass Volksmusik gar nicht verstaubt ist, sondern eine wunderbare Vielfalt und Freiheit bietet. Und so haben wir angefangen auch Volksmusikstücke aus anderen Ländern in unser Programm mit einzubauen.

Wie ist es, aus einer so bekannten Familie zu kommen? Eher Last oder eine große Hilfe?



NouWell Cousines: Wir haben es nie als Last empfunden, eher als Motivation und als Inspiration. Man bekommt ja als Kind schon sehr viel mit, was die Eltern da auf der Bühne treiben, und dass sie einen Spaß am Musizieren haben. Das haben wir mitgenommen und entwickeln jetzt unseren eigenen Stil.

Was unterscheidet Ihre Musik von derjenigen der Biermösl-Blosn, der Wellküren oder der Volksmusik, wie sie die Wellbuam gespielt haben?



NouWell Cousines: Durch unsere Besetzung mit überwiegend Streichinstrumenten haben wir einen ganz anderen Sound als unsere Väter oder Tanten, und legen unseren Schwerpunkt vielleicht auch etwas mehr aufs Instrumentale. Aber am besten hört man sich das Konzert in Nordendorf einfach an und macht sich selbst ein Bild.

Wie gestaltet sich der kreative Prozess bei der Entstehung neuer Lieder?



NouWell Cousines: Meistens hat einer eine Idee und hat im besten Fall schon ein bisschen vorgearbeitet. Dann trifft man sich, probiert aus, textet weiter oder textet um, findet eine Melodie dazu und probiert´s am Besten dann einmal auf der Bühne aus. Ein Lied verändert sich oft auch mit der Zeit. Wir stellen Lieder oder Stücke immer wieder um, und merken oft nach einem Jahr, anders ist es doch besser. Der kreative Prozess hört quasi nie auf.

NouWell Cousines – ein toller Name für ein Quartett. Wie kam er zustande?



NouWell Cousines: "NonWell Cousin" ist bei uns als Einziger der Alex. Der ist kein Well, sondern ein ehemaliger Kommilitone von der Musikhochschule. Auf den Namen "NouWell Cousines" ist unser Onkel Karli bei einem französischen Abendessen nach sehr viel gutem französischem Rotwein gekommen. Matthias und Maria sind beide Halbfranzosen – ihre Mutter kommt aus Monaco. Maresa ist die Cousine. Und der Alex ist zwar keine Cousine, aber der darf trotzdem mitspielen.

Zur Person: NouWell Cousines, das sind Maria und Matthias (Kinder von Michael Well) sowie Cousine Maresa Well (Tochter von Stofferl Well). Dazu kommt ein Freund der drei, Alex Vicar, aus Berlin. Alex Vicar hat so wie die "Cousines" an der Hochschule für Musik in München studiert, er komponiert Filmmusik und nimmt im Wechsel mal die Geige, mal die Bratsche oder auch das Akkordeon zur Hand. Maria Wells Instrument ist das Cello, das ihres Bruders Matthias die Geige. Maria ist fertig ausgebildete Cellistin, gemeinsam mit ihrem Bruder studiert sie zusätzlich das Fach Kammermusik. Cousine Maresa hatte sich auf das Studium der Musik fürs Lehramt spezialisiert. Sie spielt Geige und Akkordeon. Termin: Der Verein Kulturkreis freut sich, dass mit den jungen Künstlern am Sonntag, 24. September, zum dritten Mal Musiker der Großfamilie Well auf einer Nordendorfer Bühne stehen. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ab 10 Uhr. Bei ungünstiger Witterung wird die Matinee in den Feststadel verlegt und ist in diesem Fall wegen begrenzten Platzangebots bereits ausverkauft. Sollte das Wetter beständig sein und die Matinee kann wie geplant im Schlossgarten stattfinden, gibt es am Tag der Veranstaltung zusätzliche Karten am Schlosseingang beim Torbogen.