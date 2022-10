Die Kita "Schmutterzwerge" in Nordendorf ist ganz schön groß geworden

Bereits seit zwei Jahren gibt es einen neuen Anbau. Den können die Nordendorfer am Samstag inspizieren.

Der Landrat war schon zum Gratulieren da und am Wochenende dürfen alle Nordendorfer und Blankenburger kommen. Die Kita "Schmutterzwerge" wird zehn Jahre alt.

Bereits seit 1974 existiert in der Gemeinde Nordendorf eine eigene Kindertagesbetreuung. Diese war allerdings bis 2010 in der Trägerschaft der katholischen Kirchenstiftung Christkönig und ging dann an die Gemeinde über. Seit 2012 ist die Kita nun unter dem Namen "Schmutterzwerge" an ihrem aktuellen Standort. Sie wurde seitdem stetig erweitert. So wurden 2020 zwei zusätzliche Gruppenräume angebaut und im Jahr 2021 folgte die Angliederung einer Waldkita-Gruppe. Aktuell haben insgesamt acht Gruppen, davon eine Inklusions-, zwei Krippen- und eine Waldgruppe ihr Zuhause in Nordendorf gefunden.

In Nordendorf gibt es in der Kita eine Waldgruppe

Mit einem Team aus inzwischen 26 Fachkräften werden die Kleinsten aus Nordendorf und Blankenburg betreut. "Zum Zehnjährigen wollen wir uns mit einem Tag der offenen Tür den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren", berichtet Heike Liebl, Leiterin der Kita. Erster Bürgermeister Tobias Kunz ergänzt: "Zudem wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern den Anbau zeigen, der 2020 in Betrieb genommen wurde. Durch die Pandemie fand damals leider keine Einweihungsfeier statt."

Termin: Der Tag der offenen Tür findet statt am Samstag, 22. Oktober von 13.30 bis 16 Uhr. Der Elternbeirat bietet Kuchen an und es präsentieren sich die zwei Krippengruppen, fünf Kindergartengruppen sowie die Waldgruppe in den Räumlichkeiten und im Garten der Kita in der Schäfflerstraße 27.

