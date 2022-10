Die Well-Brüder bringen Nordendorf mit ihrer Musik zum brodeln

Plus Der Auftritt der drei Well-Brüder aus dem Biermoos zeigt: Das Warten hat sich gelohnt.

Zweieinhalb Jahre lang musste der Auftritt der drei Well-Brüder aus dem Biermoos in Nordendorf verschoben werden. Doch nun brachten die oberbayerischen Künstler den Bürgerhaus-Saal zum Brodeln. Das Warten hatte sich wahrlich gelohnt, für den Veranstalter Kulturkreis, für das Publikum und sicherlich auch für drei Well-Geschister Stofferl, Michael und Karl – nach langer Durststrecke brachten sie pure Spielfreude und wunderbare Musikalität mit an die Schmutter.