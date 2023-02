Nordendorf, Ehingen

12:00 Uhr

Ein Jahr First Responder: 150 Mal waren die Erstretter schnell am Einsatzort

Plus Im März 2022 ist die First-Responder-Einheit Nordendorf-Ehingen an den Start gegangen. Von den ehemals 20 Rettern sind allerdings nur noch sieben übrig.

Von Steffi Brand

Die First-Responder-Einheit Nordendorf-Ehingen ist vor fast einem Jahr offiziell an den Start gegangen. Seither werden die Ersthelfer immer dann alarmiert, wenn ein Menschenleben bedroht ist. Wenn eine Person bewusstlos ist, stark blutet oder reanimiert werden muss, wird die First-Responder-Einheit von Nordendorf-Ehingen zeitgleich mit Notarzt und Rettungswagen alarmiert. Durch die örtliche Nähe des Einsatzflitzers seien die Ersthelfer meist schneller vor Ort und verkürzen so die "therapiefreie Zeit", erklärt Christian Linke, der stellvertretende Leiter der Integrierte Leitstelle (ILS) in Augsburg.

