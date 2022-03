Erste Hilfe: Nordendorf und Ehingen bekommen einen First Responder

Plus Erste Hilfe ist bei Unfällen oft überlebenswichtig. Im Norden des Landkreises Augsburg wird nun ein neues Team in Dienst gestellt. Dazu brauchte es Vorbereitungen.

Mindestens drei Orte in der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf sind seit dieser Woche um eine Truppe von Ersthelfern reicher. Seit Ende Februar werden die ehrenamtlichen Ersthelferinnen und Ersthelfer der First-Responder-Einheit Nordendorf-Ehingen bei lebensbedrohlichen Einsätzen über die Integrierte Leitstelle (ILS) in Augsburg alarmiert. Doch bevor das möglich war, musste viel Vorarbeit geleistet werden.