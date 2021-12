Ein Hund ist kein Sportgerät, das man in die Ecke stellen kann

Plus Zur Nordendorfer Familie Speer gehören auch sieben sibirische Huskys. Zuletzt gab es Erfolge bei den Europameisterschaften. Mit Video:

Jim, Nilan, Cena, Ane, Angy, Alfa und Amy können es kaum erwarten, bis sie endlich vor den Schlitten gespannt werden. Weithin ist das Bellen und Jaulen der sibirischen Huskys zu hören. Da kann es noch so kalt sein und der Wind den Schnee noch so ungemütlich über die Blankenburger Hügel peitschen. Für die Hunde der Familie Speer ist es das Größte, bei diesen widrigen Witterungsbedingungen ihrer Leidenschaft freien Lauf lassen zu können, einen Schlitten durch die verschneide Winterlandschaft zu ziehen.