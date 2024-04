Ein neuer Gemeinderat

In der jüngsten Gemeinderatssitzung rückte ein neues Mitglied nach.

Im Verlauf der jüngsten Sitzung des Nordendorfer Gemeinderates (wir berichteten) wurde ein erneuter Wechsel im Gemeinderat vollzogen. Nachdem Manuela Wiedenmann ihr Mandat niedergelegt hatte, rückte aus der Liste der Freien Wähler Nordendorf/Blankenburg Bernhard Bürger nach. Er wurde von Bürgermeister Tobias Kunz in der Sitzung vereidigt und wird die Plätze seiner Vorgängerin in den Ausschüssen des Gemeinderates und in den Verbandsgremien einnehmen. (nit)