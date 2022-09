Ein Nordendorfer organisiert sozialen Gartenbau in Sri Lanka

Plus Matthias Mannes aus Nordendorf engagiert sich mit sozialen Gartenbauprojekten rund um den Globus. Die Begegnungen mit einem Mönch und einem kleinen Jungen in Sri Lanka prägen ihn bis heute.

Planung, Organisation und Durchführung. Alles Aufgabengebiete von Matthias Mannes aus Nordendorf als Vorsitzender und Gründungsmitglied des Vereins "Social Landscaping". "Unsere Gartenbauprojekte adressieren benachteiligte Menschen, dort wo die Not am größten ist", sagt der 31-Jährige. Sein letztes Projekt führte ihn ins 8000 Kilometer entfernte Sri Lanka.