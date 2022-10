Energiepreise verderben der Landkäserei Reißler das Jubiläumsjahr

Plus Ausgerechnet im Jahr des 100. Geburtstags hat die Käserei Reißler mit einer riesigen Herausforderung zu kämpfen. Das Rezept des Chefs gegen die drohende Krise: Wachstum.

"Bavaron Blu" oder "Alpenkäse mit Blüten" heißen die neuesten Sorten aus der Nordendorfer Käserei Reißler. Doch anstatt neuer Käsekreationen sind bei dem Traditionsunternehmen derzeit ganz nüchterne zahlen im Blick: Energiekosten und Inflation bedeuten für die Käserei eine große Herausforderung - und ausgerechnet im Jahr des 100. Jubiläums.