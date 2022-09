"First Dates" bis "Prince Charming": Nordendorfer Friseur sucht Traummann im TV

Plus Mit großer Ausdauer sucht Markus Lugl im Fernsehen nach seinem Traummann. In einigen Formaten war der Friseur aus Nordendorf schon zu sehen. Sein Ziel ist das Dschungelcamp.

Markus Lugl steht gern im Mittelpunkt. Daraus macht der Friseur aus Nordendorf kein Geheimnis. Da wundert es nicht, dass der 34-Jährige immer wieder vor der Kamera nach der großen Liebe sucht. "Ich liebe Fernsehen", sagt Lugl, der sich selbst als "TV-Personality" beschreibt. Vor großem Publikum war er dabei schon in einigen Kuppelshows zu sehen. Weitere Fernsehshows sollen folgen. "Mein großes Ziel ist das Dschungelcamp", sagt der Nordendorfer.