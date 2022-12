Flower-Power beim Konzert im Nordendorfer Bürgersaal

Bei seinem Weihnachtskonzert setzt der Musikverein Nordendorf ungewöhnliche Akzente.

Am 2. Weihnachtsfeiertag nahm der Musikverein Nordendorf unter der Leitung von Andreas Thon sein Publikum im Nordendorfer Bürgersaal mit auf eine musikalische Zeitreise in das aufregende Jahrzehnt der Blumenkinder, der Friedensbewegung und der gesellschaftlichen Umbrüche. Floriane Liepert und Jessica Schilling moderierten den Abend, der bekannte Melodien und Klassiker der 60er-Jahre für die Zuhörer bereithielt.

Vor dem farbenprächtigen Bühnenbild eröffnete die Nachwuchsbläsergruppe unter Leitung von Valentin Metzger mit Weihnachtsliedern das Konzert. Mit den Stücken „Emotionen“ von Kurt Gäble und Melodien aus dem Musical „Hair“ stimmte der Musikverein danach die Zuhörer auf den Konzertabend unter dem Motto „Flower Power“ ein. Ein Hauch indianischer Spiritualität durchflutete im Anschluss bei „Mazama“ von Jay Chattaway den Konzertsaal, bevor die erste Konzerthälfte mit „The Blues Brothers Revue“ (Arr. Jay Bocook) und „The Sound of Silence“ des US-amerikanischen Duos Simon & Garfunkel ihr Ende nahm.

Tatkräftig unterstützt wurde der Musikverein Nordendorf ab dem Stück „Mazama“ von den schon fortgeschrittener Nachwuchsmusikerinnen und -musikern der Bläserklasse. Locker und beschwingt ging es mit „Sweet Caroline“ in die zweite Konzerthälfte. Mit „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ erwartete die Zuhörer ein Medley mit bekannten Beatles-Songs. Spätestens bei „Flower Power“ (Arr. Don Campell) und „The British Invasion: Hits of the 60’s“ (Arr. Johnnie Vinson) gab es kein Halten mehr. Den Programmabschluss bildete John Lennons „Imagine“, dessen inhaltliche Botschaft angesichts der vielen Krisen und Kriege auf dieser Welt nicht an Aktualität verloren hat.

Dem Aufruf, verkleidet zum Konzert zu erscheinen, folgten einige Zuhörer, die vom restlichen Publikum per Applausbarometer bewertet wurden. Sieger des Kostümwettbewerbs waren Andreas Behringer, die Familie Mitschke sowie Florian Möckl und Christoph Schwegler. Prämiert wurden die besten Kostüme mit Karten für das Starkbierfest am 11. März 2023 im Nordendorfer Bürgersaal.

Musikverein Nordendorf ehrt treue Mitglieder

Vorsitzende Stefanie Fuchsberger und der Spielbetriebsbeauftragte des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Bezirk 15, Karl-Heinz Banik, nahmen zudem Ehrungen vor. Jessica Schilling wurde für das Bestehen der D1-Bläserprüfung geehrt. Ebenso wurden Julia Hilble und Christian Birthelmer für ihre zehnjährige, Niklas Raimann für seine 15-jährige sowie Anja Ehleiter für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Musikverein Nordendorf ausgzeichnet. Stefanie Fuchsberger würdigte das Engagement von Michael Thalhofer, Nicole Geier und Jörg Griebat die bei der letzten Jahreshauptversammlung aus dem Vorstand ausgeschieden sind.

Lesen Sie dazu auch