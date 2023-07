Fuggerstraße in Nordendorf ist bis Mittwoch gesperrt

Weil die Decke der Fahrbahn saniert wird, ist die Fuggerstraße in Nordendorf bis voraussichtlich Mittwoch nicht befahrbar.

Die Fuggerstraße in Nordendorf ist auf Höhe der Von-Stetten-Straße gesperrt. Das Teilt das Landratsamt mit. Die Vollsperrung soll bis voraussichtlich einschließlich Mittwoch, 19. Juli, dauern. Grund dafür ist eine Deckensanierung. Der Verkehr wird in dieser Zeit umgeleitet. Die Umleitung erfolgt in Nordendorf über die Hauptstraße (Kreisstraße A24) und wird entsprechend ausgeschildert. (AZ)