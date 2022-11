Nordendorf

06:00 Uhr

Gemeinde Nordendorf muss Werbebanner am Ortseingang abbauen

Plus Der Straßenverkehrsbehörde war die bestehende Einrichtung ein Dorn im Auge. Bürgermeister spricht von "fast schon einer Farce".

Von Josef Nittbaur

Auf der Wiese neben dem Kreisverkehr an der Nordendorfer Anschlussstelle zur Bundesstraße 2 fanden sich bis in jüngster Vergangenheit regelmäßig große Werbebanner. Vor allem wurde auf größere Veranstaltungen in Nordendorf, aber auch in den umliegenden Gemeinden hingewiesen. Auch in Wahlkampfzeiten wurde die große Freifläche gerne genutzt. Doch damit ist jetzt Schluss.

