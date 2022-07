Mit dem Gewerbegebiet soll ein neuer Radweg nach Nordendorf kommen

Plus Nordendorf treibt Pläne für Erschließung von neuem Gewerbegebiet voran. Dabei geht es um viel Geld.

Überwiegend mit baulichen Angelegenheiten beschäftigte sich der Nordendorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Breiten Raum nahm dabei die Erschließungsplanung des Gewerbegebiets zwischen Bahn und B2 ein, die von Martin Stadelmann vom Büro Eibl vorgestellt wurde.