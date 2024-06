Hochwasser: Nordendorf hat ein Spendenkonto eingerichtet

Den betroffenen Bewohnern kann finanziell geholfen werden. Der Bürgermeister äußert sich auch zu Gerüchten über Plünderungen im Ort.

Nordendorf hat das Hochwasser besonders schlimm erwischt. Inzwischen sind die Menschen nach der Evakuierung in ihre Häuser zurückgekehrt und finden im und um das Zuhause massive Schäden durch die Wassermassen vor. Um den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern möglichst unkompliziert zu helfen, habe die Gemeinde Nordendorf ein Spendenkonto eingerichtet, teilt Bürgermeister Tobias Kunz mit: Gemeinde Nordendorf, Spendenkonto Hochwasserhilfe IBAN DE72720621520006404030. Wer eine Spendenquittung wünscht, soll in den Verwendungszweck "Spende Hochwasser 2024" schreiben.

Bürgermeister Kunz informiert in diesen aufregenden Tagen regelmäßig über einen Whatsapp-Newsletter und dementiert darin Gerüchte, dass nachts Plünderer in den Häusern Nordendorfs unterwegs seien. Die Polizei habe ihm mitgeteilt, dass es keine kriminellen Vorfälle dieser Art gegeben habe.

Nur ein Wahllokal für das Gemeindegebiet Nordendorf

Die Europawahl werde in Nordendorf und Blankenburg trotz aller Hindernisse stattfinden, so der Bürgermeister weiter. Es werde für das gesamte Gemeindegebiet Nordendorf aber ausnahmsweise nur ein Wahllokal geben. Dieses wird in der Turnhalle in der Schäfflerstraße 23 sein. In Absprache mit dem Landratsamt wurde der Ablauf der Wahl so wenig aufwändig wie möglich organisiert.

Außerdem hat der Bürgermeister noch eine gute Nachricht: Die jüngste Laboruntersuchung des Trinkwassers habe ergeben, dass es eine gute Qualität habe. Die Überflutung hatte demnach keine Auswirkungen, da der Trinkwasserbrunnen und das Wasserschutzgebiet nicht betroffen gewesen seien.