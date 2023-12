In Nordendorf schlägt der Ballroom-Blitz ein

Plus Mit virtuosem Gitarrenspiel und grandiosen Stimmen begeistern Frontm3n das Publikum im ausverkauften Nordendorfer Bürgerhaus mit Pop-Rock-Hits am Fließband.

Als Pete Lincoln die ersten Akkorde von Ballroom Blitz auf seiner Gitarre anschlug, schlug im wahrsten Sinne des Wortes der Blitz ein. Da gab es im ausverkauften Nordendorfer Bürgerhaus kein Halten mehr. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stand das gesamte Publikum, tanzte und klatsche begeistert mit.

Über zwei Stunden hatte das Trio um Lincoln, Peter Howarth und Mick Wilson, den Leadsängern der bekannten Bands The Hollies, Smokie und 10cc, das sich „Frontm3n“ nennt, einen Hit nach dem anderen aus den 70er-Jahren abgefeuert. „Als ihr noch gar nicht geboren wart“, scherzte der 67-Jährige Pete Lincoln, der während der Corona-Pandemie auf seine alten Tage nochmals bei Smokie angeheuert hat. „Nur du bist so verrückt“, habe man ihm beim ersten Telefonat gesagt.